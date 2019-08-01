شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": عقد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة يومي 5 و6 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019/2020، البالغ عددهم 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وأوضحت الوزارة، إنه سيتم عقد الاختبارات إلكترونيًا للطلاب المتقدمين يومي 5 و6 أغسطس 2019 بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام جلوس ومقار اللجان من خلال بوابة مركز المعلومات http://emis.gov.eg.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا العام شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بضرورة التيسير على أولياء الأمور وتفعيلاً لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت.

وأضاف مجاهد، إنه تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني، وكذلك مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية للتيسير على الطلبة الراغبين للالتحاق بالمدرسة بحيث يتم إجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة إلكترونيًا بالمحافظات.