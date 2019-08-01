شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 13500 طالب سحبوا ملفات التقديم بالشهادات المعادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين سحبوا ملفات التقديم من مكتب التنسيق بفروعه المختلفة بالقاهرة والمحافظات بلغ حتى الآن 13500 طالب وطالبة.

وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى طبقا للمواعيد المقررة لهم والتى تنتهى يوم 8 أغسطس الجارى، على أن يتم إعطاء الفرصة أمام طلاب بعض الشهادات المتأخرة شهاداتهم.

وأكد عطا، أن إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدأ يوم الجمعة المقبل 26 يوليو الماضى ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجارى، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

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وتابع عطا، أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم، موضحا أنه يستمر صرف واستلام الأوراق من جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والذين لم يتمكنوا من صرف أو تقديم أوراقهم خلال الفترات المخصصة لهم، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.