شكرا لقرائتكم خبر عن ندب الدكتور محمود صديق عميدا لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر ،قرارا بندب الدكتور محمود صديق، أستاذ جراحة العظام وعلاج الأورام بكلية طب البنين بالقاهرة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عميدا للكلية.

تدرج عميد كلية طب البنين الجديد في التعليم الأزهرى وحفظ القران الكريم فى سن مبكرة، وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية وكان من المتفوقين على مستوى الجمهورية، إلتحق بعدها بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة الأزهر عام 1993 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.

عين نائبا بقسم جراحة العظام بمستشفى الحسين الجامعى عام 1995 م، ثم حصل على الماجستير في تخصص جراحة العظام عام 1999 م، وعين مدرسا مساعدا بالقسم ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في مجال جراحة العظام بالتخصص الدقيق في مجال تشخيص وعلاج أورام العظام.

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حصل على زمالة جراحة العظام من ألمانيا عام 2003 وعاد إلى القاهرة ليصبح أول متخصص في مجال أورام العظام في جامعة الأزهر، وبعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عاد إلى مصر وحصل بعدها على دكتوراه أخرى في مجال أورام وجراحة العظام.

عين صديق مدرسا بقسم العظام في عام 2005 ثم تدرج ورقي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم حصل على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجة علمية.

شارك صديق في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ويعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.