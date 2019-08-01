شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: 100 شركة لجامعى القمامة تبدأ تنظيف شمال القاهرة قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة الكُبرى، إنه بعد إنتهاء عقد "أما العرب" الإيطالية للنظافة، مع منطقة شمال القاهرة، تم عقد اجتماع مع اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل، ورؤساء أحياء شمال القاهرة، وتم الاتفاق على بدء تقديم الزبالين الذين من المقرر أن يتولوا مسئولية تلك المنطقة لإجراء العقود الخاصة ببداية عملهم.
وأوضح المقدسن فى تصريحات لليوم السابع، أن 100 شركة تابعة لأعضاء نقابة الزبالين، تعاقدوا بالفعل على أحياء مناطق: حى الشربية وشبرا وروض الفرج، والساحل والأميرية، مشيرا إلى أنه تم تغطية شمال القاهرة بالكامل، لبدء العمل قبل إجازة عيد الأضحى.
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