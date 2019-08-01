الزراعة: برامج توعية للمربين بأهمية تحصين الطيور لمكافحة الامراض المستوطنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، تكثيف برامجها التوعوية لمربى الطيور بأهمية التحصين والمتابعة الدورية ، بالإضافة الى حملاتها البيطرية لتحصين الطيور والتقصى النشط ، ضد مرض أنفلونزا الطيور أو الامراض الوبائية المستوطنة ، والتى يقوم بها اطبـــاء الطب الوقائـــــى بالهيئة والمحافظات دوريا ، سواء كانت فى المزارع ، او قطاع الاهالــــى، وأسواق الطيور .
وقال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ " اليوم السا بع "، إنه فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور .
وأضاف رئيس الهيئة ، أن تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، تهدف الى السيطرة على المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.
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