شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتفعيل لجان قانون التصالح بأحياء شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماع مع رؤساء الأحياء للمنطقة الشرقية ومديرى الإسكان بالأحياء، وذلك لمناقشة استعداد الأحياء لاستقبال طلبات التصالح الخاصة بالبناء المخالف، بحضور المستشار الهندسى ومدير الشئون القانونية.
وقال نائب محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والعمل على تفعيل اللجان المختصة لاستقبال الطلبات ومعاينة المباني المراد التصالح عليها.
وأشار نائب المحافظ أنه طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 و تفعيل عمل اللجان المختصة طبقا للقرارات الصادرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل اللجان المختصة بتطبيق القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لتفعيل لجان قانون التصالح بأحياء شرق القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.