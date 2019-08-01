شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لتفعيل لجان قانون التصالح بأحياء شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماع مع رؤساء الأحياء للمنطقة الشرقية ومديرى الإسكان بالأحياء، وذلك لمناقشة استعداد الأحياء لاستقبال طلبات التصالح الخاصة بالبناء المخالف، بحضور المستشار الهندسى ومدير الشئون القانونية.

وقال نائب محافظ القاهرة، أنه تم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والعمل على تفعيل اللجان المختصة لاستقبال الطلبات ومعاينة المباني المراد التصالح عليها.

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وأشار نائب المحافظ أنه طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 و تفعيل عمل اللجان المختصة طبقا للقرارات الصادرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل اللجان المختصة بتطبيق القانون.