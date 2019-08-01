شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة:إنشاء مركز إقليمى صحى لتدريب الدول الافريقية بمصر خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إنشاء مركز اقليمى لتدريب الدول الاشقاء الأفارقة فى مصر بالمجال الصحى خلال شهرين،واوضحت وزارة الصحة والسكان اليوم، ان مصر ستقدم الدعم اللوجيستيكى ودعم الخطط لتنفيذ المبادرات الصحية على غرار المبادرات المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مثل 100 مليون صحة، كما ستقدم الدعم اللازم للتدريب علي ايصال الطعوم للاطفال بزيادة 10٪؜ وكيفية وضع خطط تستهدف ذلك.

واكدت وزارة الصحة ان المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الافريقية، وتقديم الدعم اللازم لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

Advertisements

وكانت قيادات وزارة الصحة افتتحت اعمال اللجنة الفنية للصحة والسكان ومكافحة المخدرات علي المستوى الوزاري صباح اليوم ، والتي تترأسها مصر لمدة عامين قادمين.