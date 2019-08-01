بطريرك الكاثوليك يمنح درجة "شماس كامل" لخادم بكنيسة الرمل بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، صباح اليوم؛ صلوات القداس بكنيسة محطة الرمل بالإسكندرية، ومنح خلال الصلاة رتبة "الدياكون أى شماس كامل للخادم يوحنا عادل بمقر الكنيسة. وفقا لبيان رسمى، شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركى بالإسكندرية والأب يوحنا جورج والأب الفونس عبيد. وفقا للمراجع الكنسية، رتبة دياكون التى منحها البطريرك للخادم اليوم، هى كلمة سريانية معناها خادم وباليونانية تقال دياكون أيضًا، وهى أحد درجات الشمامسة فى طقوس الكنيسة ويشترط للحصول عليها أن يكون قدوة فى الكلام والتصرف والمحبة والطهارة ، وأن يكون متواضعا قنوعا غير محب للمال ، قادرا على احتمال مشقات الخدمة بلا تذمر وصاحب مبدأ و لا يحابى وجه إنسان على حساب الآخرين ،وأن يكون مشهودا له من كافة المؤمنين بالامانة والعفة وحب السلام .



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