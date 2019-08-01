شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة نور حياة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق تحيا مصر اليوم الخميس القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" في محافظة القليوبية وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها المبادرة 11 محافظة هما السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة.

وتستقبل القافلة الواحدة نحو 1000 مواطن على مدار يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة حيث تجرى 100 عملية علي مدار اليومين بكل مستشفي تعمل بها المبادرة .

وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق فى تصريحات اليوم إنه تم إجراء 2200 عملية جراحية للمياه البيضاء للحالات المكتشف إصابتها خلال الكشف الطبي في القوافل فضلا عن تسليم 24 ألف نضارة طبية لكبار السن لتلاميذ المرحلة الابتدائية خلال الكشف الطبي بالمدارس ،كما أن المرحلة الأولى من المبادرة ،تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى 7 محافظات هي الشرقية والاسكندرية والمنيا وقنا والاقصر والقاهرة والبحر الأحمر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى.

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وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة "نور حياة" رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118