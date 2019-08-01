شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بانتهاء تسجيل الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الحكومية بسرعة انتهاء تسجيل بيانات وملفات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 والبت فى طلبات المتقدمين على الموقع من ولى الامر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت باب التقدم للإلتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى الجديد اول يونيو الماضى إلكترونيا على الموقع الرسمى لها وحددت الوزاة خطوات استكمال إجراءات القيد على المدارس الحكومية وفق سن الطفل والمربع السكن والإدارات التعليمية المتقدم عليها الطفل كما منحت المدارس صلاحيات استقبال ملفات الطلبة الورقية بها استمارة التقدم الإلكترونية.