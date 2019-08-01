سلاح ومخدرات ومسجلين خطر.. الشرطة تقتحم بؤر الكيف والسلاح في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

هدوء يسود الطابق العلوي لقسم شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، تحول مكتب رئيس المباحث إلى أشبه بغرفة عمليات، اجتماع مغلق لوضع اللسمات النهائية لحملة تفتيشية مكبرة على بؤر مروجي المخدرات وحائزي السلاح.

منذ اليوم الأول لتوليه المنصب الجديد -الأسبوع الماضي- حرص اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة على إبراز أهمية فرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي وتجفيف منابع السلاح والمواد المخدرة، الأمر الذي ترجمه رجال المباحث بفرقة العياط والبدرشين على أرض الواقع.



استهدفت الحملة التي ترأسها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين بؤرا إجرامية بقرى الطرفاية وسقارة وميت رهينة والشوبك، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء من أرباب السوابق والإجرام.

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تبين بالفحص الجنائي للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ومعاونيه الرائد أحمد يحيى والنقيب أحمد فايز أن المتهمين هم كل من: "عزام.ع" 30 سنة، وشقيقه "سيد" 25 سنة، و"سمير.م" 52 سنة سائق، وشقيقه "نادر" 31 سنة، "مجدي.ص" 35 سنة، "أحمد.س" 42 سنة.

عُثر بحوزة المتهمين على 3 قطع سلاح (بندقية آلية - فرد خرطوش - مطواة)، و25 فرش حشيش، و28 تذكرة هيروين، و5 متهمين هاربين من أحكام قضائية تموينية.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأحالها اللواء خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.