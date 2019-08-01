"مستأنف الساحل" تبرئ 26 من "وايت نايتس" متهمين بالتظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف الساحل، اليوم الخميس، ببراءة 26 من رابط مشجعي الزمالك "وايت نايتس" في إعادة محاكمتهم بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن في القضية المعروفة بـ"أحداث شغب دوران شبرا".

وقال محمد رشوان، دفاع المتهمين في القضية لمصراوي، إنه دفع ببراءة المتهمين أمام المحكمة استنادًا لعدم وجود أحراز في القضية، وإن إعادة محاكمتهم جاءت بعد قبول طعن النيابة على حُكم البراءة.

وكانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة على حُكم براءة المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية بدأت بإلقاء القبض على المتهمين الـ26 بمحيط دوران شبرا على خلفية نشوب تظاهرات عام 2013.