10 سبتمبر.. الحكم على 3 مشرفين حمام سباحة تسببوا في غرق طفل بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، الحمم على 3 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.

وقال والد الطفل في التحقيقات إنه سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقا بحمام السباحة.