رئيس دار الهلال يستقيل من منصبه.. و"الوطنية للصحافة" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، أمس الاربعاء باستقالة مسببة للهيئة الوطنية للصحافة من منصبه بعد تصاعد احتجاجات العاملين بالمؤسسة.

وقال سبلة لمصراوي، إن العاملين بالمؤسسة طالبوا بصرف نسبة ٢٥٪ حافز الإنتاج، وتواصلت مع الهيئة الوطنية للصحافة التي وعدت بصرفه بالفعل، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم الرد علينا أو صرف أي شيء حتى الآن.

وأضاف سبلة أنه أمام تلك الضغوط وعدم استجابة الهيئة لمطالب العاملين، اتخذت قراري وأرسلت للهيئة الوطنية للصحافة استقالة مسببة.

وأوضح أنه لم يتلق أي رد من الهيئة على استقالته حتى الآن، مشددا على أنه لن يستطيع الرجوع عنها ما لم تتدخل الهيئة لتحقيق مطالب العاملين بالمؤسسة.

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بدوره، أكد الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الكاتب الصحفي مجدي سبلة تقدم باستقالته إلى الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف فرج، في تصريحات له، أن استقالة سبلة ستعرض على الهيئة، مؤكدًا أنه لم يجري تحديد موعد اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة حتى الآن.

وشهدت مؤسسة “دار الهلال” حالة من الغضب بعد مطالبة العاملين بمؤسسة دار الهلال من الصحفيين والاداريين والعمال، الهيئة الوطنية للصحافة بصرف الحافز بزيادة ٢٥٪؜ تضاف لشريط الراتب، وصرف بدل وجبة بزيادة ٣٠ جنيها تضاف لشريط الراتب، وصرف الـ ٢٥٪؜ مكافأة الانتاج عن عام ٢٠١٨ .

كما طالبوا بزيادة العيدية لـ ١٠٠٠جنيه وصرف مرتبات المؤقتين ٤ شهور وصرف العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة ١٠٪.