الصحة: عيادات بعثة الحج بمكة والمدينة تكشف على 15269 حاجًا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج قامت بالكشف على 15 ألفًا و269 حالة مرضية حتى اليوم الخميس، وصرف العلاج اللازم، من بينها 12 ألفًا و408 حالات بمكة المكرمة و2861 حالة في المدينة المنورة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى دخول 31 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 11 حالة بعد تمام شفائها وما زالت هناك 20 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميًا؛ للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جهته، قال رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد ضاحي إنه "تم إجراء غسيل كلوي لـ17 حالة بمستشفيات السعودية بإجمالي 41 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي".

ولفت إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي؛ لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأضاف ضاحي: "أن الفريق الطبي بالبعثة الطبية يقوم بالمرور يوميًا صباحًا ومساءً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها؛ للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية"، مؤكدًا عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس.

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وأشار إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، حيث قام أمس بتنظيم 68 ندوة توعوية وإجراء 103 زيارات لغرف الحجاج لرفع وعيهم الصحي استفاد منها 2489 حاجًا مصريًا.

وفي السياق ذاته، تفقد كل من الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج والدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة مساء أمس الأربعاء العيادات؛ لمتابعة سير العمل.

وقال قنديل: "إنه تم - خلال الجولة التفقدية - مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، والتأكد من تواجدهم بمحل عملهم"، مشيدًا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات.

وأكد توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، موضحًا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن نسبة رضاء المترددين على العيادات وصل إلى 98%، وذلك من خلال نموذج استطلاع الرأي والذي يتم توزيعه لأول مرة هذا العام على كافة العيادات يوميًا صباحًا ومساءً؛ بهدف الوصول إلى رضاء الحجاج عن الخدمة الطبية المقدمة وتحسين وتطوير الخدمة الصحية لهم.