أخبار مصر | محافظ الجيزة: انطلاق مبادرة الكشف عن ضعاف السمع من حديثي الولادة سبتمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: انطلاق مبادرة الكشف عن ضعاف السمع من حديثي الولادة سبتمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية تكثف من استعداداتها لإستقبال مبادرة السيد رئيس الجمهورية، مليون صحة وفحص حديثي الولادة للكشف عن ضعاف السمع والتي سيتم إطلاقها اعتباراً من أول شهر سبتمبر.

وأطلع المحافظ على الإستعدادات للمبادرة من خلال تجهيز 70 وحدة، للكشف المبكر عن حالات ضعاف السمع على مستوى المحافظة والتأكد من عمل الصيانة اللازمة للاجهزة المتواجدة، مشيراً إلى أنه أن سيتم إجراء الفحص على الأطفال من عمر 3 أيام أثناء عمل تحليل الغدة الدرقية، وسيتم تحويل الحالات التى تستدعى إلى معهد السمع بالمحافظة وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع المعهد.

وأكد المحافظ أنه فى إطار تطوير ورفع كفاءة المستشفيات للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم رفع كفاءة الدور الثانى لقسم الكلى بمستشفى البدرشين وجارى تطوير الدور الثالث، أضافه الى أنه تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الوراق المركزى بعدد 10 ماكينات وتشغيل قسم الرعاية المركزة بمستشفى مبارك بــ 8 أسرة وتشغيل وحدة الماموجرام للكشف المبكر لأورام الثدى بمستشفى 6 أكتوبر، مؤكداً أنه تم تركيب أول جهاز لقياس هشاشة العظام بمستشفى أم المصريين العام.

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وتابع راشد، أن المحافظة مستمرة فى القضاء على قوائم الإنتظار ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية فقد تم إجراء 31 عملية بمركز ومدينة الصف و44 عملية بمستشفى أم المصريين و20 عملية بمستشفى 6 أكتوبر و30 عملية بمستشفى العياط.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور أن المديرية مستمرة فى رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات، حيث تم فحص الحضانات المعطلة على مستوى المحافظة وإصلاحها وتزويد المستشفيات التى فى حاجة لحضانات إضافية، حيث تم تشغيل 5حضانات بمستشفى أبو النمرس المركزى و5 آخرين بمركز الامومة والطفولة بالبراجيل وتزويد مستشفى التحرير العام لـــ 20 حضانة ومستشفى أم الاطباء لــ 16 حضانة وأوسيم لــ 14 حضانة والبدرشين لــ 15 حضانة ومستشفى 6 أكتوبر لـــــــ 17 حضانة ومستشفى مبارك المركزى لــ 15 حضانة.

وأشار، إلى أنه تم الموافقة خلال العام المالى الحالى على تخصيص 40 مليون جنية لتطوير مستشفى العياط و35 مليون جنية لمستشفى أطفيح.