أخبار مصر | "الوزراء" ينشر توصيات مؤتمر الشباب (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر توصيات مؤتمر الشباب (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توصيات مؤتمر الشباب السابع الذي عقد على مدار يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت التكليفات للحكومة بتكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء في تنفيذ إستراتيجة التسويق الحكومي فورا.

- تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان.

-تكليف رئاسة الوزراء ببحث التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع للشباب.

- تحويل المؤتمر الوطني للشباب ونموذج المحاكاة إلى حالة حوارية لتكون على اتصال دائم بالحكومة والدولة للنقاش.

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- تشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة

- إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا

- تحويل نموذج محاكاة الدولة الي حالة حوار تكون على اتصال دائم مع الحكومة.

- تكليف الحكومة بتبني العمل على مشروع راس التين.

- تكليف الحكومة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، باقامة مقر لها بالعاصمة الادارية الجديدة على ان يشمل مركز التدريب العربي الافريقي.

- تكليف مجلس الوزراء باطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بمدينة بورسعيد.