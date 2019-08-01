أخبار مصر | إلغاء بلاغ تغيب مصري ونقل كفالته ينهي أزمته بالسعودية‎

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في إلغاء بلاغ تغيب مواطن مصري ونقل كفالته علي كفيل جديد، وبذلك ينهي أزمته مع كفيله السابقة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بحل مشكلة المواطن المصري "ع.أ .م"، والذي يعمل سائق خاص منذ عامين لدي الكفيل "م . م. ن" لرفع بلاغ التغيب عن العمل ومنع السفر.

وأضاف، أنه بمتابعة المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان في حل شكوي المواطن أفاد أنه قام علي الفور بالتواصل مع صاحب العمل للحضور إلى مقر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة للتعرف علي أسباب بلاغ التغيب والمنع من السفر، فأوضح أن المواطن كان يعمل لدية سائقاً منذ أكثر من عام، وتسبب في أحداث تلفيات كبيرة بالسيارة قيادته تقدر قيمتها بأكثر من 14 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 61 ألف جنيه مصري، وفقا لتقرير الشرطة وأنه قام بتحرير محضر وصدور حكم لصالحه بذلك .

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وتابع المستشار العمالي : أنه علي مدار أكثر من عشرة أشهر من التفاوض مع صاحب العمل والمواطن تم إنهاء المشكلة وإلغاء بلاغ التغيب ونقل كفالة المواطن علي كفيل جديد علي أن يقوم المواطن بدفع ثمن التلفيات علي عدة دفعات شهرية ، وتم بالفعل تحرير السندات الشهرية وإلغاء بلاغ التغيب ونقل الكفالة وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين بمكتب التمثيل العمالي.

وقام على الفور بتوجيه المواطن بضرورة رفع دعوى بمكتب العمل لرفع البلاغ الكيدي وفقا لنظام العمل السعودي، حيث أن البلاغ يمتد أثره على أسرته "زوجته وأولاده"، مما يؤثر على حياته الأسرية ودراسة أولاده بالمراحل الابتدائية لعدم تجديد الإقامات.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في المكتب العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، علي إلغاء بلاغ التغيب والمنع من السفر ونقل كفالته علي صاحب عمل جديد.