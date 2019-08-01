أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "دينية النواب" حول الاستعدادات النهائية لموسم الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "دينية النواب" حول الاستعدادات النهائية لموسم الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماع اليوم الخميس، لبحث الترتيبات والاستعدادات والإجراءات الخاصة بموسم حج عام 1440 هجرية، بحضور مُمثلي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

واستعرض المهندس شحته إبراهيم عبد الفتاح، ممثل وزارة الري، وممثل رئيس بعثة الحج، الإجراءات وآخر الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، موضحًا أن هناك تقارير يومية يتم إعدادها ودراستها عن موسم الحج لضمان خروجه بشكل لائق وبدون مشاكل لتحقيق أكبر قدر من الراحة للحجاج المصريين، مؤكدًا أن وزارة الري باعتبارها المسئولة عن موسم الحج هذا العام، أجرت علي مدار الفترة الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة الوزارات المعنية بموسم الحج كالسياحة والتضامن الاجتماعي والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، وتم وضع خطة شاملة ودقيقة للتيسير علي الحجاج وضمان راحتهم.

ولفت عبد الفتاح إلي أنه من ضمن الأمور الهامة التي تم تنفيذها للتيسير علي الحجاج هو الاتفاق مع شركة "مصر للطيران" لتخفيض ساعات الانتظار للحجاج المصريين أثناء الذهاب والعودة من 6 ساعات لـ4 ساعات، وهذا أمر مهم للغاية وسيخفف كثيرا علي الحجاج المصريين.

وفي نفس السياق، قال اللواء عاصم على جابر، ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تنسق مع الوزارات الأخرى المعنية بترتيبات موسم الحج ومنها الصحة والسياحة والتضامن، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على الحجاج المصريين وتلافى أى سلبيات حدثت فى المواسم السابقة للحج وتعظيم الإيجابيات، لافتا إلى أن وزارة الخارجية السعودية أثنت على الجهود الكبيرة للبعثة المصرية العام الماضى، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة مع وزارة الصحة بالكشف على الحجاج وتحديد نوعية الأدوية التى يأخذوها معهم فى الحج، ففى العام الماضى وزارة الصحة بذلت جهود كبير وكانت بعثاتها تكشف على الحجاج على مدار 24 ساعة ويتم استكمال هذه الجهود بالموسم الجديد للحج، كما يتم حل أى مشكلات تواجه المصريين فى الفنادق من خلال مندوبى وزارة السياحة، موضحًا أن ضباط البعثة فى حالة وفاة أى حاج مصرى يقومون باستخراج شهادات الوفاة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات الدفن.

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وبشأن التأمين على الحجاج فيما يخص الوفاة أو العجز الكلى، قال إن الحاج يدفع مبلغ 124 جنيها هذا العام بدلا من 119 جنيها، وذلك بعد التعاقد مع شركة مصر للتأمين، حيث تم زيادة 5 جنيهات ليحصل ورثة الحاج على 85 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه، فى حالة الوفاة، وهذا الإجراء لاقى ارتياح بين الحجاج والجهات المنظمة، مُشيدًا بجهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى التسير على الحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك وشعائر الحج، وقيامهم بتوفير كتيبات عن الحج والشعائر، وتوفير أئمة ووعاظ للشرح والتوضيح للحجيج.

وفي نفس السياق، قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتيسير علي الحجاج وتوعيتهم بمناسك شعائر الحج، وتوفير الوعاظ والأئمة لتوعية الحجاج والرد على أى استفسارات.

وأضاف "طايع"، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات الهامة استعدادا لموسم الحج، أبرزها تدريب الوعاظ والأئمة لمساعدة الحجاج على أداء فريضتهم بشكل سهل ويسير، لذلك كانت الوزارة حريصة علي أن تضم بعثة الوزارة نحو ٥٤ واعظ مهمتهم الأساسية هو تقديم الفتاوى والتيسير اللازم للحجاج للتسهيل عليهم أثناء الفريضة، وتابع: "لأول مرة تضم بعثة الأوقاف للحج واعظات ورغم قلة العدد إلا أنها بداية جيدة خصوصا أن المرأة تمثل نحو 50٪؜ من الحجاج، وبعضهم لديهم حرج في التعامل مع الوعاظ الرجال".

وأشار إلى أنه تم توزيع الأئمة علي المنافذ البحرية والبرية والجوية بسفاجا والسويس والغردقة والأقصر لتقديم التوعية الدينية اللازمة للحجاج، كما تم توزيع الأئمة على الفنادق وأماكن إقامة الحجاج لتقديم أيضا الفتاوى التى يحتاجها الحجاج ولفت، إلى أن الوعاظ شددوا للحجاج على عدم توظيف أى شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء فريضة الحج، باعتبارها خالصة لله وحده، لذلك يجب احترام قوانين البلد الموجودين بها بعيدا عن الخوض فى أى مسائل خلافية، مشيرا إلى أن الوعاظ قدموا أيضا الفتاوي اللازمة للتيسير والتخفيف على الحجاج منعا للزحام أثناء تأدية بعض الشعائر من بينها على سبيل المثال "رمي الجمرات".