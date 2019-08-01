أخبار مصر | الحكومة تطرح كراسات شروط 3 مناطق استثمارية خلال أيّام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تطرح كراسات شروط 3 مناطق استثمارية خلال أيّام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع برتوكولي تعاون اليوم، بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بشأن إدارة وتنمية المناطق الاستثمارية.

وقالت وزيرة الاستثمار إن الهيئة ستقوم بتنفيذ ٣ مناطق استثمارية وهي الصف وميت غمر، والقليوبية موضحة أن هدفها جذب مزيد من الاستثمار وإنشاء تجمع صناعي بها.

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وقالت نيفين جامع، مدير جهاز المشروعات الصغيرة، إنه من خلال هذه البرتوكول سوف نقدم دعم لهذه الأنشطة المتخصصة المزعم إقامتها في هذه الأماكن، منها الدعم الفني والمالي والتدريب مضيفة حريصين على الدعم المحلي والصناعات الصغيرة .

وأضافت جامع في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن هذا البروتكول استكمالا لتعاون بين الجهاز ووزارة الاستثمار، لافتا إلى أن الغرض منه المشاركة بالمناطق الحرة والاستثمارية وتقديم حزمة متكاملة لخدمة المناطق الاستثمارية متمثلة في لخدمات المالية دعم فني وتسويق وتقديم دعم مالي.

ومن جانبه قال محمد عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار إنه منذ ٢٠٠٥ لم نقوم بإنشاء منطقة استثمارية لافتا ان المناطق المزعم إنشائها سوف توفر ٣ آلاف فرصة عمل وسيكون بها خدمات المستثمرين، مؤكدا انه سيتم طرح كراسة الشروط خلال ايّام .