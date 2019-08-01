أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب مناقشة حول تدهور مشروع الصوت والضوء بالأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب مناقشة حول تدهور مشروع الصوت والضوء بالأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والآثار بشأن تدهور مشروع الصوت والضوء بالأهرامات.

وقالت داليا، إنه تم افتتاح الصوت والضوء عام 1961 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذلك بهدف رد الجميل إلى الأجداد وترجمة كلمة الشكر لهم من خلال عمل يسلط الضوء على عظمة الفراعنة وعلى ما تركوه من آثار معبرة عن تاريخ وأحداث، وأضافت: "ظلت العروض بالهرم والكرنك وغيرهما من الأماكن محطة رئيسية لشخصيات عامة مصرية وعربية ودولية حتى أن الأعمال الفنية استعانت بها فى كثير من الأحيان سواء على الصعيد المحلى أو العالمى".

وأشارت إلى تبدل الحال واهمال منطقة الصوت والضوء تماما، وتغير بها الحال، حيث لم تستطع أن تواكب تطور العصر، فهى على ما عليه منذ الثمانينيات، بل ما زاد عليها هو الإهمال والركاكة فى العروض، وتهالك الماكينات وبهتان الصور، وأكدت أن العروض كما هي لم تتغير بذات الطريقة وذات العروض وذات الأصوات المؤدية للكلمات التى سجلت منذ الثمانينات.

وشددت أنه نتيجة تخبط حكومى، وعدم اكتراث لما هو تاريخي وأثرى، خسرت شركة الصوت والضوء العديد من العروض، وتراجع دورها، ولم يعد لها اى دور أو تأثير، وخسائرها تزداد يوميا وسط توقف العروض.