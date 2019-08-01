أخبار مصر | بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا لإيران: لن يكون هناك تبادل للناقلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني إنه لن يكون هناك تبادل للناقلة البريطانية المحتجزة في إيران مقابل السفينة الإيرانية المحتجزة.

وجاء تعليق الوزير البريطاني اليوم الخميس كرد على ما يتردد حول مبادلة ناقلة إيرانية تم احتجازها قرب جبل طارق بناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها طهران في الخليج.

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وأوضح خلال زيارة إلى بانكوك "لن نقايض: إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي"، بحسب "رويترز".