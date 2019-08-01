أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتأثيث وتجهيز ١٠٠٠ وحدة سكنية بالأسمرات ٣

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتأثيث وتجهيز ١٠٠٠ وحدة سكنية بالأسمرات ٣ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف، بشأن تأثيث وتجهيز ١٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع الأسمرات ٣.

كما شهد "مدبولي" توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن إدارة تنمية المناطق الحرة.

وجاء ذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وناقش تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب السابع.