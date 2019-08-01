أخبار مصر | برلمانية: خطاب السيسي للمصريين بمؤتمر الشباب اتسم بالمصارحة والشفافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: خطاب السيسي للمصريين بمؤتمر الشباب اتسم بالمصارحة والشفافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ختام مؤتمر الشباب السابع أمس الأربعاء، حفظت للمواطن المصري دوره في عملية البناء والنهضة، مُؤكدة على تصريحات الرئيس بأنه لولا إرادة المصريين ما كنا لنعبر كل التحديات.

وأشارت إلى أن جلسات المحاكاة وفعاليات المؤتمر على مدار يوميه، عكست وجود شباب مصري واعي للتحديات التي تواجهها الدولة المصرية وحجم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى إشادة جميع المشاركين ومتابعي المؤتمر من خلال وسائل الإعلام، بحجم المجهودات التي تم بذلها في العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة التنفيذ والاعتماد على المقاييس العالمية.