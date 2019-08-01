أخبار مصر | وزيرة الصحة: إنشاء مركز إقليمي صحي لتدريب الدول الأفريقية بمصر خلال شهرين

وأوضحت الوزيرة على هامش الاجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، على المستوى الوزاري، صباح اليوم، أن مصر ستقدم الدعم اللوجيستيكي ودعم الخطط لتنفيذ المبادرات الصحية على غرار المبادرات المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل ١٠٠ مليون صحة، كما ستقدم الدعم اللازم للتدريب على إيصال الطعوم للأطفال بزيادة ١٠٪؜ وكيفية وضع خطط تستهدف ذلك.

وأكدت أن المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية، وتقديم الدعم اللازم لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وكانت وزيرة الصحة والسكان قد افتتحت أعمال اللجنة الفنية للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري صباح اليوم، والتي تترأسها مصر لمدة عامين مقبلين.