أخبار مصر | وزيرة الصحة تعلن تصديق أعضاء الاتحاد الأفريقي على إنشاء وكالة الدواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تعلن تصديق أعضاء الاتحاد الأفريقي على إنشاء وكالة الدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توصيات اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، بتصديق الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي على إنشاء وكالة الدواء الأفريقية.

وأضافت الوزيرة، على هامش اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري، صباح اليوم، بالقاهرة، أن إنشاء الوكالة سيساهم في زيادة مصانع الدواء، وتسهيل تبادل الدواء بين الدول الأشقاء الأفارقة.

وأشارت إلى أنه بنهاية نوفمبر المقبل، ستضع اللجنة تصديق الدول على إنشاء وكالة الدواء، لافتة إلى أن هناك توصيات عديدة خاصة بالشراء الموحد للدول الأفريقية.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد افتتحت أعمال اللجنة الفنية للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري صباح اليوم، والتي تترأسها مصر لمدة عامين قادمين.