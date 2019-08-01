أخبار مصر | "الوزراء" يعتمد محضر اجتماع للجنة العليا للتعويضات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يعتمد محضر اجتماع للجنة العليا للتعويضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس الوزراء، محضر اجتماع رقم (30) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقد بتاريخ 17/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو 2017، وكذا تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو 2017 خلال الفترة من 1/6/2017 وحتى 30/11/2018، وكذا محضر اجتماع رقم (31) المنعقد بتاريخ 20/7/2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، هذا بالإضافة إلى محضر اجتماع رقم (32) المنعقد بتاريخ 25/7/2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25/7/2019، بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الاسناد لإستكمال الاعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (27) مشروعاً لوزارات (الاسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي "جامعة السويس").