مصر | 18 أغسطس.. دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أغسطس.. دعوى سحب النياشين والأوسمة من محمد مرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها محمد مرسي لجلسة 18 أغسطس المقبل.

وطالبت الدعوى المقامة من أشرف فرحات المحامي، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة، فكيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أي خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول على تقديرات وأعلى أوسمة وأنواط في الدولة.

وأوضحت الدعوى أن تلك السابقة وهى أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالأضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المعزول محمد مرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للإختصاص.