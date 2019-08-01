مصر | خلال أسبوع.. ضبط 85 قضية ابتزاز وتهديد وأعمال دجل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. ضبط 85 قضية ابتزاز وتهديد وأعمال دجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (85) قضية (إبتزاز وتهديد- سب وقذف وتشهير- إختراق وسرقة حسابات- ترويج لأعمال الدجل- إنتحال صفة- نصب على المواطنين -ترويج لبيع أدوية مستوردة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن، بإجمالى عدد (85) صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و(85) متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.