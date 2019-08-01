مصر | بعد وفاة طفلة داخلها.. تشميع عيادة طبية غير مرخصة في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة طفلة داخلها.. تشميع عيادة طبية غير مرخصة في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة من مديرية الصحة اليوم بمحافظة سوهاج بتشميع وإغلاق عيادة طبية خاصة بمركز دار السلام بعد وفاة طفلة أثناء إجراءها عملية جراحية لاستئصال حصوة في الحالب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تشميع المكان بالشمع الأحمر.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوفاة طفلة داخل عيادة خاصة أثناء إجراء عملية جراحية لها.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقاده الرائد كريم علام معاون أول مباحث مركز شرطة دار السلام، وتبين من خلال التحريات أن مقدم البلاغ يدعى "أبوالقاسم . م . ع . م" مواليد 83 عامل زراعى ويقيم بناحية قرية المراشدة دائرة المركز.

وبسؤاله قرر أنه ذهب بنجلته ندى 4 سنوات عيادة خاصة بحراحة المسالك والكلى، والتى يؤدى فيها الخدمة الطبيب "نسر . ر" وذلك بقصد إزالة حصوة لديها وأنه أثناء إجراء العملية توفيت الطفلة وأنه يتهم الطبيب المعالج وطبيب التخدير "أحمد . ح . ا" بالإهمال والتسبب فى وفاة نجلته، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3464 إدارى المركز، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ومن جانبه أكد مصدر رفيع المستوى بمديرية الصحة أن العيادة التي أجريت فيها العملية للطفلة هى عيادة غير مرخصة، وأنه تم إدراجها ضمن العيادات المقرر إغلاقها بمعرفة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج.