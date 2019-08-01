مصر | "مقاول" كلمة السر في محاولة خطف شخصين وسرقة سيارتهما بالتجمع الأول

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد مكان إخفاء السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وضبطها بحوزة "مقاول- مقيم بمحافظة الفيوم".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاملين- مقيمان بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته والمتهم المضبوط اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر المقاول بأنه نظرًا لسابقة قيامه بأعمال إنشائية لصالح الشركة محل عمل المجني عليهما، وعدم استلامه باقي مستحقات مالية بلغت (180 ألف جنيه )، خطط لاختطاف أحد المجني عليهما وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبلغ المالي المشار إليه، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين، وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبإستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين المضبوطين والسيارة واتهمهما والهارب بارتكاب الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.