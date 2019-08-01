مصر | حكاية "الخيانة والدم".. تجديد حبس سيدة وعشيقها لقتلهما زوجها أثناء مباراة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية "الخيانة والدم".. تجديد حبس سيدة وعشيقها لقتلهما زوجها أثناء مباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، حبس زوجة لواء سابق وعشيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تحريض عشيقها على قتل زوجها وقت مباراة القمة الـ118 بين الأهلي والزمالك.

وكان قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، تمكن من كشف الجريمة والقبض على المتهمين، بعد أن كشفت التحريات عن أنّ دوافع الجريمة كانت بقصد "الانتقام من الضحية"، وأنّ المتهم كان يتربص به وينتظره أعلى سطح المنزل في الطابق الـ13، وعندما صعد لتصليح "الدش" فوجئ بهجوم المتهم عليه بسكين كان يخفيها في ملابسه وبقر بطنه بها، فسقط المجني عليه على الأرض جثة هامدة.

وأكدت التحريات أن وجود علاقة آثمة تجمع المتهم بأرملة الضحية قائمة، رغم إقرار الأخيرة معرفتها بالمتهم، لكن هناك دلائل تشير إلى وجود علاقة بينهما عن طريق الاتصالات الهاتفية التي جرت بينهما ورصدتها المباحث على هاتف المتهم.