مصر | ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا من داخل شقة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية ومبلغا ماليا من داخل شقة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) بأنه أحضر إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان لرعاية والديه المقيمين صحبته نظرًا لكبر سنهما، إلا إنه اكتشف سرقة (مبلغ مالي قدره (35) ألف جنيه - بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها واقعة السرقة على فترات.. تم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية، كما تم بإرشادها ضبط مبلغ 38 ألف جنيه بمسكنها أقرت أنها إستولت عليها من مسكن المجنى عليه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على التهمة، وإتهمها بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.