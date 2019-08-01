مصر | "دقيق مدعم" و"سلع غذائية".. مباحث التموين تضبط 931 قضية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دقيق مدعم" و"سلع غذائية".. مباحث التموين تضبط 931 قضية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن الآتي:

ضبط (931) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ثلاثة من مسئولى المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (محافظة الشرقية) لإستيلائهم على كمية من الدقيق البلدى (إستخراج 82%) المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة قدرها (6،650) طن، بالتصرف فيها وبيعها فى السوق السوداء وإهدار المال الدعم الذى توفره الدولة للمواطنين محدودى الدخل وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1،800) طن وثمانمائة كيلو جرام (ألبان) غير صالحة صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وإحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1270) ألف ومائتين وسبعون عبوة (حلوى) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى شهر مايو2019، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.