مصر | كواليس السطو المسلح على "ملاكي شبرا" وسرقة 1.3 مليون جنيه.. "خائن" كلمة السر

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص (محكوم على أحدهم بالسجن المؤبد في قضية "سرقة بالإكراه" وبالسجن 40 سنة في 5 قضايا "سرقة بالإكراه"- ومحكوم على آخر بالسجن 10 سنوات في قضية "سرقة بالإكراه"، وصادر ضده 3 أحكام بالحبس في قضايا سرقة تيار كهربائي- وسبق اتهام أحدهم فى 4 قضايا "سلاح سرقة، مخدرات" آخرهم قضية "مخدرات" )، مقيمين بدوائر أقسام شرطة (عين شمس بالقاهرة، الخانكة- شبين القناطر بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة أمنية مُكبرة بأماكن تواجدهم والأماكن التي يترددون عليها بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الإسكندرية، الشرقية، الفيوم، المنيا) أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم وبحوزتهم مبلغ (904 ألف جنيه) وسيارة ملاكي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام السيارة المضبوطة، وسيارة أخرى ملاكي "يعمل عليها أحد المتهمين" وأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من المبلغ المستولى عليه، مُستغلين عمل أحدهم بالمحطة والذي قام برصد تحركات المبلغ، وأرشدوا عن السلاحين الناريين المستخدمين في الواقعة ( بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - بندقية خرطوش بخزينتها 5 طلقات) وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقى المبلغ المالي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.