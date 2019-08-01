مصر | زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الداخلية، بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الإجتماعى لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.

وكما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.