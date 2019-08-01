مصر | وسط غياب المتهمين.. بدء جلسة التحفظ على أموال متهمي "خلية تحالف الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط غياب المتهمين.. بدء جلسة التحفظ على أموال متهمي "خلية تحالف الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة ومحكمة أمن الدولة طواريء المنعقدة بعابدين، نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية تحالف الأمل" ومنعهم من السفر خارج البلاد.

وشهدت الجلسة عدم حضور المتهمين من محبسهم بسبب التعذرات الأمنية.

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وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.