مصر | براءة "الفيل" في إعادة محاكمته بـ"خلية الماريوت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة "الفيل" في إعادة محاكمته بـ"خلية الماريوت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة عبد الفضيل الفيل في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وقام المتهمون خلال الفترة من 3 أكتوبر 2013 وحتى 29 ديسمبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.