مصر | تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة لـ10 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة لـ10 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 10 سبتمبر لعدم حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة، وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.