شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تعلن الانتهاء من أعمال صيانة وترميم معبد بطليموس الـ12 بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى فريق الترميم المصري الألماني المشترك من أعمال مشروع صيانة وترميم العناصر المعمارية الخاصة بمعبد بطليموس الثاني عشر بمدينة أتريبس جنوب غرب مدينة سوهاج.

Advertisements

وأشار غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، في تصريح اليوم الخميس، أن المعبد عند العثور عليه كان عبارة عن أطلال معبد متهدم، في حالة سيئة من الحفظ، وكان يعاني من الشروخ وفقد النقوش والألوان نتيجة تأثيره المباشر لعوامل التعرية، خاصة مع تعرضه المباشر لأشعة الشمس ومياه الأمطار.

وأضاف «سنبل» أن أعمال الترميم بدأت في موسم أعمال البعثة في أكتوبر 2018، بتوثيق وتسجيل كافة مظاهر التلف الموجودة على العناصر المعمارية للمعبدـ ودراسة مسبباتهاـ ووضع خطة ترميم كاملة، والتي شملت الترميم الميكانيكي، وتثبيت وتدعيم طبقات الملاط المنفصلة، وتثبيت القشور اللونية، وعلاج الشروخ الموجودة بالمونة الجيرية، كما تم عمل مظلات واقية لحماية المعبدمن تأثير أشعة الشمس والأتربة ومياه الأمطار.

يذكر أن مدينة أتريبس الأثرية تتبع الإقليم التاسع عشر من أقاليم مصر العليا، فيما شيد المعبد من الحجر الجيري الضعيف محلي الصنع، ويتكون من غرف يحيط بها سور كبير من كافة جهاته الأربع، كما يحيط به صفوف من الأعمدة في الجهة الشمالية والشرقية والغربية، بالإضافة إلى احتوائه على سرداب يتكون من حجرات وممرات.