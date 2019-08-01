شكرا لقرائتكم خبر عن «البعثة الطبية للحج» تفتش على مطاعم الفنادق: «لا تهاون في صحة الحجاج المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت البعثة الطبية للحج، اليوم، حملة تفتيشية مفاجأة على أحد المطاعم المتواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين، بمكة المكرمة، للتأكد من صلاحية الأطعمة والمشروبات المقدم لهم.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الحملة كانت برئاسة الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، وفريق من الطب الوقائي بالبعثة، مؤكدة أن الدور الوقائي بالبعثة هو دور هام للغاية لوقاية الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، بالإضافة دورهم في مراجعة حصول الحجاج على الأطعمة الطازجة، والصالحة للاستخدام، وتوعيتهم بكيفية الحفظ الآمن للطعام.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل أن الحملة راجعت كافة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأغذية والمشروبات المقدمة، للتأكد من صلاحيتها، وراجعت طرق حفظ الأطعمة بالثلاجات، كما راجعت تاريخ الصلاحية للمنتجات المعبأة.

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وأشار«قنديل» إلى أنه تم المرور على المطبخ الخاص بتجهيز الأطعمة، ومعاينة الأواني المستخدمة في التجهيزات، بالإضافة إلى مراجعة وسائل التهوية، والاشتراطات الصحية بالمطبخ، فضلا عن معاينة الأطعمة الجاري إعداها للحجاج المصريين.

كما حرص «قنديل» على معرفة آراء الحجاج المصريين في الأطعمة المقدمة لهم خلال الحملة، حيث اشادوا بمستوي وجودة الأطعمة المقدمة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، إن الحملة عاينت أيضا صالة تقديم الطعام، كما تم معاينة كافة الأطعمة والمشروبات المقدمة للتأكد من صلاحيتها، مؤكدا على سلامة كافة الأطعمة التي تم فحصها.

وأضاف «ضاحي» أنه البعثة ماضية في تكثيف وشن مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجأة على كافة مطاعم الفنادق التي تقدم الأطعمة للحجاج المصريين، للتأكد من صلاحيتها، مشددا على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، قائلا: «لا تهاون في صحة الحجاج المصريين».