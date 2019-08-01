شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 513 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ.

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه «استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة يوليو، وعيد الأضحى المبارك، فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 128 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وأضاف البيان: «كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 385 نزيلاً إفراجاً شرطياً».

وعلى صعيد متصل، وافق اللواء محود توفيق، وزير الداخلية، على التصريح بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، على أن لا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.