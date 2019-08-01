شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل «الداخلية» أمام البرلمان: في حالة وفاة الحاج يحصل ورثته على 85 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عاصم على جابر، ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تنسق مع الوزارات الأخرى للتيسير على الحجاج المصريين وتلافى أي سلبيات حدثت في المواسم السابقة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية السعودية أثنت على الجهود الكبيرة للبعثة المصرية، العام الماضى.

وأضاف «جابر»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لبحث ترتيبات موسم الحج: «هدفنا أن يكون المواطن المصرى في الحج موجود هناك بكرامة وشموخ لأن كافة حجاج مصر مسؤولين منا ونعمل على راحتهم، ونذلل أي عقبات تواجههم، الدولة ومن داخلها وزارة الداخلية تحفظ الأمن داخل مصر، وتحفظ كرامة المواطن خارج مصر».

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وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة مع وزارة الصحة بالكشف على الحجاج وتحديد نوعية الأدوية التي يأخذوها معهم في الحج، وأوضح أن ضباط البعثة في حالة وفاة أي حاج مصري يقومون باستخراج شهادات الوفاة والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات الدفن.

وبشأن التأمين على الحجاج فيما يخص الوفاة أو العجز الكلى، قال إن الحاج سوف يدفع مبلغ 124 جنيها هذا العام بدلا من 119 جنيها، وذلك بعد التعاقد مع شركة مصر للتأمين، حيث تم زيادة 5 جنيهات ليحصل ورثة الحاج على 85 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه، في حالة الوفاة، وهذا الإجراء لاقى ارتياح بين الحجاج والجهات المنظمة.

وأشاد «جابر» بجهود الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، في التيسير على الحجاج وتوعيتهم بكيفية أداء مناسك وشعائر الحج، وقيامهم بتوفير كتيبات عن الحج والشعائر، وتوفير أئمة ووعاظ للشرح والتوضيح للحجيج.