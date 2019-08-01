شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإنجيلية» يهنئ المفتي بعيد الأضحى: نقدِّر مجهودات الإفتاء في تأصيل اللُحمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الخميس، بمقر دار الإفتاء.

وقال زكي، خلال اللقاء: «إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على اللُحمة الوطنية»، مضيفًا: «نعتز بالعلاقة القوية مع مفتي الديار المصرية».

ومن جانبه، أعرب المفتي عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى «أن تهنئة المصريين وتشاركهم بالمحبة تعكس قوة الوحدة، وتعبر عن المشاعر الحقيقية التي تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أي تحديات».