شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعفي المهرجانات الصيفية و«القلعة الدولي للموسيقى» من ضريبة الملاهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات من بينها قرار بإعفاء كل من (المهرجانات الصيفية- مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء) التي ستقيمهما الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة خلال هذا العام، من ضريبة الملاهي.

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يأتي ذلك بهدف نشر الفنون الرفيعة لدى المواطنين وتوثيق الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم المختلفة، فضلًا عن ارتباط ذلك بتنفيذ برنامج الحكومة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع رقم (30) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقد بتاريخ 17-7-2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات حتى شهر مايو 2017، وكذا تثبيت نسب التعويضات لشهر مايو 2017 خلال الفترة من 1-6-2017 وحتى 30-11-2018، وكذا محضر اجتماع رقم (31) المنعقد بتاريخ 20-7-2019، والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بالإضافة إلى محضر اجتماع رقم (32) المنعقد بتاريخ 25-7-2019، والمتضمن اعتماد نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام.

وخلال الاجتماع اعتمد مجلس الوزراء أيضًا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 25-7-2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (27) مشروعًا لوزارات (الإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي «جامعة السويس»).