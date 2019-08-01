شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» ينقذ مشردًا بعد خمس سنوات قضاها في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق قد استجاب لبلاغ ورد إليهم عن وجود أحد الأشخاص بلا مأوى في ميدان الدقي، حيث توجه أعضاء الفريق على الفور إلى مكان تواجده وبالفعل تم العثور عليه.

وعقب التواصل مع الحالة تبين أنه يبلغ من العمر 45 عاما، وليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته وكان يعمل ميكانيكي سيارات وتعرض لعدد من الحوادث أعجزته عن العمل مما اضطره إلى ترك بيته وقد قضى في الشارع خمس سنوات بعيداً عن منزله.

Advertisements

وقد استطاع أعضاء الفريق إقناعه بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وتم بالفعل نقله إلى دار عقيلة السماع التابعة لجمعية التجمع الوطني بحلوان حيث يتلقى هناك الرعاية اللازمة.

ويعد فريق التدخل السريع إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة إلى تعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وإيداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على التليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.