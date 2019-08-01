شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة لتوزيع الكهرباء: 20.245 مليون جنيه قيمة محاضر سرقة التيار خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس حمدي عكاشة رئيس شركه البحيرة لتوزيع الكهرباء، عن أن الضبطيه القضائية لضبط سرقات التيار الكهربائى فى نطاق الشركة، تمكنت من تحرير 15804 محاضر بكمية 13.720 بقيمه 115.440 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 13937 محضر بكميه 5.345 بقيمه 20.245 مليون جنيه،وذلك خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى 30 يونيو الماضى.

وأضاف عكاشة فى بيان اليوم، أن تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماليى 2018/ 2019 بلغت 1.115 مليار جنيه ، بالاضافه إلى 107 مليون جنية قيمه ما تم تنفيذه بخطة الصيانه لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض، لافتا إلى أنه تم تركيب حوالي 600 ألف عداد مسبق الدفع، وأن إجمالي المنفذ من المشروعات المسددة القيمة 980 مليون جنيه.



وأوضح عكاشة أنه تم إحلال 115 محول بنظام السلسه لذلك اختناق ما يقارب من عدد 347 محول ولذلك من خلال تكبير سعه هذه المحولات لتتناسب مع تطوير الاحمال بالمناطق الموجود بها هذه المحولات وتحسين الجهود باطراف القري التى تغذيها .

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واضاف رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم عمل تحسين اداء وذلك بإضافه 110 محولات بالمدن والقرى ذات الاحمال المرتفعه وتم استيعاب الاحمال الجديده ، وتم عمل إحلال وتجديد لشبكات الجهد المنخفض بطول 2119 كم وتحسين اداء من خلال زياده مقاطع الموصلات الهوائية المعزوله لتتناسب مع تطور الاحمال بكل منطقه وتحسين الجهود بنهاية هذه الخطوط كما تم احلال وتغيير 22811 عامود جهد منخفض بالقري والمدن الواقعه بنطاق الشركه ، وتم احلال وتجديد لشبكات االجهد المتوسط بطول 305 كم وتغيير 7392 عامود جهد متوسط متهالك بنطاق الشبكة .



ويقع فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء محافظات: "البحيرة ، مطروح ومدينه السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية وقرر حى العامرية بمحافظة الاسكندرية".