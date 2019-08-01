شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقيتين تعاون بين 4 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع إتفاقية تعاون بين كل من وزارة الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن إدارة وتنمية المناطق الإستثمارية. وتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التضامن والأوقاف بشأن تأسيس وتجهيز ألف وحدة سكنية بمشروع الأسمرات 3 للمناطق العشوائية غير الآمنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقيتين تعاون بين 4 وزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.