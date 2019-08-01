شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة الإيطالية تقدم عروضا للسفر إلى مصر بـ799 يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت بعض شركات السياحة الإيطالية مبادرات لتقديم عروض وتحفيضات على السفر إلى مصر، وقامت بحملات ترويجية.

ووفقا لصحيفة "السوسى دياريو" الإيطالية فإن لأولئك الذين يرغبون فى الذهاب إلى مصر، فالعرض عبارة عن قضاء 14 ليلة ورحلة بحرية نهرية وفندق 5 نجوم فى مرسى علم مقابل 799 يورو. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشركات أيضا قدمت عروضا للسفر الداخلى قضاء عطلة 7 ليال فى سردينيا 299 يورو. وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الإيطاليين يفضلون الذهاب إلى مصر لأنها تجمع بين جميع أنواع السياحة، سواء الثقافية والتاريخية، بالاضافة إلى الاستمتاع برحلات نهر النيل والشواطئ.

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