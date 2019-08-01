شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الجيزة : تقدم 6 على مقعد نقيب المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالجيزة، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالفرعية، إنه بعد فحص طلبات التنازل من المُرشحين، بلغ عدد المُرشحين 24 طبيبا، على كافة مقاعد نقابة الجيزة.

وأوضح أمين، أن عدد المُرشحين على مقعد نقيب أطباء الجيزة، بلغ 6 أطباء، هم: حمدى هريدى، شريف عبد الهادى، خالد المنياوى، عبلة عاطف خليل، أحمد حسنين، طارق البلتاجى.

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وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت غلق باب التنازلات بين المُرشحين على كافة مقاعد النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات 11 اكتوبر المقبل.